Bruno Gagliasso se reinventa e fatura bem alto como empresário

Bruno Gagliasso, de 39 anos, ganhou fama nacional quando participou do elenco de Chiquititas, do SBT, no início dos anos 2000. Desde então, o ator emendou uma novela atrás da outra na TV Globo e se transformou em um dos principais nomes da televisão brasileira. Hoje, sem contrato fixo com a emissora, ele tem se dedicado a projetos em plataformas digitais.

Entretanto, além da carreira artista, Gagliasso também se transformou em um empresário de sucesso. O artista, que acumula empreendimentos próprios e sociedades bem vantajosas, vem faturando cada vez mais alto com os negócios. Estima-se que os rendimentos ultrapassem a casa dos milhões de reais.

O famoso é dono de pousadas, restaurante, hamburgueria, academia, marca de roupas de beachwear e sócio de uma empresa de destilados. Ao todo, ele acumula 12 empreendimentos de sucesso .

Em 2016, de acordo com o jornal Extra, o famoso teria desembolsado R$ 4,5 milhões com a compra da pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha.

No site da pousada, a diária na suíte de luxo pode chegar a quase R$ 2 mil. O local, antes da pandemia, era um dos mais procurados no cenário paradisíaco.

No fim de 2020, Bruno inaugurou a segunda pousada em Fernando de Noronha. O espaço, batizado de Pousada Maria Flor, conta com decoração sofisticada e diárias nada econômicas.

Um pacote de apenas cinco dias no local, para duas pessoas, pode chegar a R$ 10.468,00.

O famoso também é proprietário de hamburgueria em São Paulo. Além disso, mantém sociedade em dois grandes restaurantes.

Em 2015, vale lembrar, o artista investiu R$ 500 mil em um restaurante de comida orgânica.

Bruno também é dono de um restaurante italiano em um shopping no Rio de Janeiro. O negócio leva o nome da família Gagliasso.

É sócio com a família de um pizzaria na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.