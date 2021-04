Caminhonete roubada é recuperada e casal detido

Uma caminhonete roubada foi recuperada na madrugada desta quinta-feira (01), pela Polícia Militar (PM), em Rondonópolis (PM). O crime de roubo aconteceu em uma residência no Bairro Residencial GranVille. Um adolescente de 16 anos foi apreendido dirigindo o veículo e confessou participação no crime de roubo. A companheira do menor que também estava no veículo foi detida.

De acordo com a denúncia, três indivíduos de posse de arma de fogo surpreenderam as vítimas dentro da casa.

As vítimas foram amarradas em um dos cômodos e após revirar as dependências a procura de dinheiro e joias, os indivíduos fugiram levando alguns pertences e a caminhonete.

As guarnições iniciaram diligências na tentativa de localizar o veículo e quando ao passar pelo Anel Viário, a PM visualizou a caminhonete que trafegava sentido trevo do Jardim das Flores para a Rodovia BR-163.

Foi solicitado apoio das demais viaturas de serviço para o acompanhamento e cerco, e no momento que os suspeitos se aproximaram do posto do Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi feita a abordagem e detenção dos indivíduos.

O veículo era conduzido pelo menor infrator, que assumiu ter participado do roubo na companhia de outros dois comparsas, porém se recusou a apontar o paradeiro dos indivíduos.

Juntamente com o menor se encontrava a suspeita, a qual negou ter participado do roubo e disse que apenas acompanharia o menor que é seu convivente até o local e entrega do veículo.

Diante do exposto os suspeitos foram encaminhados até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O veículo juntamente com alguns produtos recuperados também foram encaminhados para a Delegacia.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.81762.