Colisão entre motos deixa dois feridos

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão registrada na região dos Bairros Jardim Gramado e Vila Castelo, neste sábado (10), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações apuradas no local do acidente, o condutor de uma moto Biz seguia pela Rua Campo Grande quando não parou na placa de sinalização e invadiu a preferencial colidindo com uma motocicleta Fan de cor preta.

Duas pessoas estavam na Fan que seguia pela Rua Pedro Aguiar sentido a Avenida Goiânia.

Os dois motociclistas foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao Hospital.

O passageiro da Titan teve escoriações no rosto, mas recusou atendimento médico.

Duas viaturas do SAMU estiveram no local. A Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram na ocorrência.