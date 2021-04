Com dois gols de Messi Barcelona é campeão da Copa do Rei

31 vezes campeão. O Barcelona goleou o Athletic Bilbao neste sábado (17) pela final da Copa do Rei e conquistou o título do torneio eliminatório depois de três anos. Os catalães venceram os bascos por 4 a 0, com gols de Griezmann, De Jong e Messi (duas vezes). O time blaugrana é o maior vencedor do torneio.

No primeiro tempo, o Barcelona foi melhor e controlou a partida. A melhor chance ao longo dos 45 minutos foi logo no início, depois que Messi recebeu dentro da área e rolou para De Jong. O holandês bateu de primeira e a bola bateu na trave do goleiro Unai Simón.

A etapa final começou com o Barcelona ainda em cima do Athletic Bilbao e logo no início Griezmann perdeu boa chance. Logo depois, porém, o francês recebeu cruzamento de De Jong e abriu o placar. Três minutos depois, foi a vez de Alba cruzar e De Jong, de cabeça, ampliar a vantagem.

Com a vantagem confortável no placar, o Barcelona não tirou o pé do acelerador e marcou mais duas vezes. Desta vez, as duas com Messi. Aos 22, De Jong serviu o argentino, que limpou a marcação e bateu no canto. Cinco minutos depois, Jordi Alba foi na linha de fundo e cruzou para o camisa 10 na entrada da área. De primeira, o capitão fez o quarto.

35 títulos

Com a conquista deste sábado, Messi chegou ao 35º ​título com a camisa do Barcelona. Foi a sétima Copa do Rei. O argentino tem ainda dez Campeonatos Espanhóis, quatro Champions League, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa e oito Supercopas da Espanha.

​O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Getafe, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao, na quarta-feira, visita o Real Betis.