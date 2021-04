Confira os alimentos que devem ser evitados | Agora Gourmet

Um dos assuntos mais comentados no momento é a Covid-19. E entre as dúvidas mais recorrentes de todas sobre o vírus, encontramos a alimentação.

Hoje vou falar, com base em estudos científicos realizados em todo o mundo, como usar a alimentação adequada na prevenção, e até mesmo na recuperação das pessoas acometidas pela Covid.

Ah! Mas antes de continuar, devo reformar que não existe um alimento milagroso, capaz de curar a Covid-19 – desde o início da pandemia muitas mensagens com receitas milagrosas foram lançadas em grupos de WhatsApp.

Mas, agora deixando para trás as falsas promessas, para que haja prevenção, deve-se investir no fortalecimento do sistema imunológico. Para isso, dê preferência para uma alimentação nutritiva, reduzindo os processados e substituindo-os pelos tipos in natura.

Mesmo sabendo que com a agitação do dia-a-dia, o consumo de refeições rápidas (fast food) é recorrente, esse hábito traz perdas à saúde. Com a ingestão de tantos alimentos com conservantes e agrotóxicos, o nosso organismo logo vai receber a conta da vida sem tempo. E, aliás, o que queremos agora é fortalecer o corpo e não o prejudicar ainda mais.

Para tanto, vamos aos alimentos que devem ser EVITADOS:

Gordura saturada

Um tipo de gordura encontrada principalmente em produtos de origem animal que em temperatura ambiente, apresenta-se em estado sólido.

Aumenta o colesterol ruim (LDL), e também problemas no coração.

Ela está presente em carnes, bacon e linguiça, por exemplo.

Gordura trans

Um tipo de gordura formada por um processo químico (hidrogenação), no qual óleos vegetais líquidos são transformados em ácido graxo trans, uma gordura sólida e que ajuda reduzir colesterol bom.

Ela é encontrada em margarinas sólidas ou cremosas, recheios de biscoitos, salgadinhos de pacote e congelados, como salgadinhos de festa, ou pizza congelada, pastéis, macarrão instantâneo, sopas e cremes em pó, coberturas, sorvetes, pães, alimentos pré-assados ou fritos, entre tantos outros.

Além desses dois tipos de gorduras, aqui ainda chamo a atenção para os produtos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que possuem granes quantidades de sal, açúcar, conservantes, gorduras e aromatizantes.

Exemplo:

– refrigerantes;

– sucos de caixinha;

– misturas para bolos;

– embutidos;

Os alimentos ultraprocessados, além de ser pobre em nutrientes, seu consumo está associado ao aparecimento de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Doenças consideradas fatores de risco para Covid-19.

Agora que você já sabe o que deve evitar nas refeições, continuem acompanhando Agora Gourmet que na próxima publicação vou listas os alimentos podem ajudar na prevenção e fortalecimento do sistema imunológicos.