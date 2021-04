Deputada convida filha de ex-senadora para se filiar ao MDB

A deputada estadual Janaina Riva – uma das principais lideranças do MDB em Mato Grosso – convidou a pediatra e patologista, Natasha Slhessarenko para se filiar a legenda.

Elas se reuniram nesta quinta-feira (22) para falar um pouco sobre política a médica admitiu o desejo de entrar na vida pública.

“Dra. Natasha e uma médica conceituada, respeitadíssima e estou fazendo um convite para ela se filiar ao MDB. Aqui ela terá espaço para ser deputada estadual, federal, senadora, até governadora, porque tem currículo para isso”, afirmou Janaina.

Natasha é filha da ex-senadora Serys Slhessarenko.

“Realmente [a vontade de disputar] é algo que está crescendo dentro de mim. Algo me chama para esse ofício de servir. Vamos ver o que acontecerá e se vou conseguir. Sinto que é meu momento e agradeço a deputada Janaina por estar abrindo as portas do MDB”, disse a infectologista.

Veja vídeo: