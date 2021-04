Drone é apreendido ao tentar lançar celulares e drogas na Mata Grande

Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (13), durante patrulhamento nas proximidades da Penitenciária Mata Grande. Um drone que possivelmente seria usado para levar drogas e dinheiro para dentro da cadeia foi apreendido. O suspeito que estava manuseando o drone possui tornozeleira eletrônica, porém, o aparelho estava desligado. O indivíduo conseguiu fugir.

Os suspeitos que foram detidos pela guarnição informaram que devem o valor de R$ 1.500 para uma facção criminosa e como forma de pagamento da dívida, iriam participar do crime de entregar drogas e celulares no presídio.

Nas proximidades da penitenciaria, a Polícia deparou com os suspeitos dentro de um carro. Eles estavam dando suporte ao crime. Durante a abordagem, eles confessaram que um dos suspeitos estava escondido nas proximidades da penitenciária pilotando o drone, com intuito de jogar celulares e entorpecentes no presídio.

O suspeito não foi localizado e a PM seguiu para a residência do indivíduo. No local a PM apreendeu um controle e um carregador de drone.

As guarnições continuam em diligencias visando localizar o suspeito vulgo ‘boca’.

Diante dos fatos, a quadrilha foi conduzida até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.90849.