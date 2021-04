Faustão fecha contrato de 5 anos com a Band

Desde o final de janeiro, quando anunciou o seu desejo de não renovar com a TV Globo, começaram as especulações em torno de qual seria o próximo destino de Fausto Silva. Na manhã desta sexta-feira (30), as dúvidas chegaram ao fim, com o anúncio de que o jornalista e apresentador do Domingão do Faustão, fechou um contrato de 5 anos com a Band.

Fausto Silva deverá apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

Este será o retorno do jornalista à emissora que o lançou à fama nos anos 1980. Antes, Faustão passou pela TV Gazeta e Record TV, mas foi com ‘Perdidos da Noite’ (na Band), que o apresentador ganhou notoriedade nacional.

Fausto Silva sai da TV Globo após não aceitar proposta da emissora carioca em migrar para as noites de quintas-feiras. Além da mudança no dia de exibição do programa, o novo projeto previa uma projeção menor no faturamento.

O último ‘Domingão do Faustão’ vai ao ar somente no dia 26 de dezembro, encerrando um ciclo de 33 anos de trabalho de Fausto Silva nas tardes de domingo da TV Globo.