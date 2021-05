Foragidos por homicídio, roubo e tráfico de droga são capturados e entregues à Justiça

Policiais militares capturaram seis foragidos da Justiça, sendo duas mulheres e quatro homens. As ocorrências foram em Cuiabá, Confresa, Cáceres, Rondonópolis e Santo Antônio do Leverger.

Na Capital, no bairro São Mateus, a equipe da 4ª Companhia realizava ronda pela Avenida Beira Rio e abordou um homem que andava pela via. Na consulta, foi descoberto mandado aberto por roubo

Em Santo Antônio do Leverger, os policiais foram informados que pessoas estariam vendendo droga próximo do centro comunitário do bairro Lixá. No local, seis pessoas foram abordadas e entre eles uma mulher era foragida por homicídio, com documento expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital.

Em Rondonópolis, foram duas ocorrências. No bairro Vila Ypê, a equipe do 5º BPM foi informada que um foragido da justiça estaria circulando pela região. Em diligência, um grupo de pessoas que conversavam na rua foi abordado. No nome de um homem constou ser procurado da justiça por tráfico de droga. Ela não apresentou resistência.

Na segunda ocorrência, no bairro São Sebastião II, os policiais da 14ª Companhia de Força Tática capturaram uma foragida com mandado aberto por roubo. A informação da sua localização foi passada pela equipe da Agência Regional de Inteligência.

Em Cáceres, os militares do 6º BPM realizavam ronda pelo bairro Cavalhada e na abordagem de um jovem de 21 anos, foi descoberto mandado aberto por tráfico de droga.

Em Confresa, a equipe da Força Tática realizava abordagem em um grupo de pessoas que estavam em uma casa na zona rural da cidade. Um homem espontaneamente disse que tinha uma pendência com a justiça. Via sistema, constou ser procurado por homicídio, na cidade de Barcarena, no Pará.

Todos os foragidos foram entregues nas respectivas delegacias.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 08000.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.