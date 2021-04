Garota de 23 anos e outras duas pessoas morrem por complicação de Covid

A atualização do Boletim Epidemiológico da Covid – 19 divulgado nesta quinta-feira (22), em Rondonópolis, consta 25.977 casos confirmados, sendo 24.377 com pacientes recuperados, 937 pessoas com casos ativos e 663 óbitos decorrente a doença.

A situação dos leitos registra 20% de ocupação no semi – intensivo, 29% na enfermaria privada e 41% na enfermaria pública.

Já as UTIs na rede pública constam 80% de ocupação e na rede privada ainda sobrecarregada.

Nas últimas 24h, três pessoas morreram por complicação da Covid, sendo duas mulheres, uma de 54 e a outra de 23 anos e também um idoso de 69 anos.