Janaina vê “momento ruim” para Estado comprar jato de US$ 1,5 mi

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) citou um “momento ruim” para o Estado adquirir um jato no valor de US$ 1,5 milhão. A aquisição foi feita por meio de dispensa de licitação pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A aquisição da aeronave Cessna, modelo Citation Bravo C 550, foi publicada no Diário Oficial do Estado que circulou no último dia 1º.

“Tive informações superficiais dando conta de que a maioria dos recursos é do Poder Judiciário. Me disseram que por parte do Governo do Estado [o pagamento] é de algo em torno de R$ 150 mil”, disse a deputada ao ser questionada sobre o assunto.

“Precisamos fazer essa cobrança [por explicações] até para que o Governo envie para Assembleia exatamente para que foi adquirido e porquê. Nesse momento é um momento ruim fazer uma aquisição como essa”, emendou.

Janaina disse, inclusive, que já se manifestou sobre o assunto no grupo onde estão presentes deputados e membros do Governo do Estado.

Ela sugeriu que a aeronave seja usada para atender a área da saúde e fazer, por exemplo, o transporte de vacinas para Covid-19.

“Pelo menos durante a pandemia. Mas de todo modo, precisamos saber qual a economia essa aquisição vai apresentar para o Estado. O Governo está alegando que terá uma economia muito grande por conta de aviões que que eram fretados, alugados para atender o Estado e o Poder Judiciário”, concluiu.

Veja publicação no Diário Oficial: