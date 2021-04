Letícia Spiller não renova contrato com a Globo

A atriz Letícia Spiller não faz mais parte do casting da TV Globo.

A própria artista confirmou essa informação em uma recente entrevista dada ao jornal Extra, e ainda revelou que agora o seu vínculo com o canal será apenas por obra.

“Tenho um carinho enorme pela história que construí junto à Globo, e eu sou muito grata. Tenho certeza de que ainda teremos muitos capítulos pela frente. Amo o que eu faço e ainda terei muitas histórias para dividir com o público”, disse ela que começou no canal no final dos aos 80 como uma das paquitas do Xou da Xuxa.

“Nossa parceria segue, mas agora em um novo formato!”, reforçou Letícia Spiller que está fora do ar desde 2018, ano em que participou da novela O Sétimo Guardião, trama exibida na faixa das 21 horas.