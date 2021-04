Lúdio diz que MT é Estado com 3ª maior mortalidade por Covid

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) afirmou que Mato Grosso é o Estado com a 3ª maior taxa de mortalidade por Covid-19 do país, contabilizando 232 óbitos por 100 mil habitantes.

Esses números colocam o Estado atrás apenas do Amazonas (293 óbitos por 100 mil habitantes) e de Rondônia (246 óbitos por 100 mil habitantes).

Segundo o parlamentar – que também é médico sanitarista – o cenário de grave crise sanitária é agravado pelo negacionismo e por “falsos dilemas”. Este último, na visão dele, passa pela “falsa ideia” de que existe um conflito entre medidas sanitárias e as econômicas.

“A pandemia de Covid-19 já dura um ano e um mês. É uma tempestade mais longa do que esperávamos e ainda vai durar muito tempo. Esse prolongamento da tempestade se deve à falta de um enfrentamento adequado da pandemia, potencializado pelo negacionismo e por falsos dilemas”, disse.

“Essas falsas dicotomias precisam ser superadas. Não existe conflito entre medidas sanitárias e economia. É a falta de medidas sanitárias eficientes que levou ao prolongamento da crise econômica”, acrescentou o deputado.

Para ele, é imprescindível, neste momento, que o poder público e a sociedade civil sentem à mesa de negociações e definam ações, orientados por especialistas em epidemiologia e infectologia.

“A ciência tem que ser nosso farol. Precisamos de um plano de gestão de longo prazo da pandemia, que seja construído e colocado em prática com união de esforços entre poder público e sociedade civil, para acabar com todos esses conflitos que temos vivido há mais de um ano, impedindo o enfrentamento adequado da pandemia em Mato Grosso e no Brasil”, disse.

Lúdio reforçou a necessidade de os governos decretarem medidas sanitárias eficientes acompanhadas de medidas de proteção econômica à população e aos setores mais vulneráveis, além de fortalecer o sistema público de saúde e acelerar a aquisição e aplicação das vacinas.