Medina briga com a mãe e ‘demite’ pai

Após o casamento com Yasmin Brunet, o bicampeão mundial de surf, Gabriel Medina, 27, resolveu cortar alguns laços com a família. Isso mesmo. Além de estar brigado com mãe (que foi bloqueada nas redes sociais do filho), Medina resolveu dispensar o padrasto, que criou como filho e foi técnico do surfista durante a vida toda.

Isso mesmo. Medina literalmente ‘demitiu’ o padrasto após 15 anos de carreira juntos, dois títulos mundiais e 14 vitórias em etapas de mundiais.

O bicampeão mundial decidiu contratar um novo treinador e iniciou já as novas etapas do mundial de surfe afastado da família. O novo técnico é Andy King, que já está acompanhando o brasileiro.

Gabriel diz que deixou Charlie, a quem chama de ‘pai’, para cuidar da carreira da irmã, Sophia Medina, que também entrou no mundo do surf. O brasileiro diz que sente que pode fazer isso sozinho agora.

Charlie esteve presente em todos os maiores momentos da carreira de seu filho. Gabriel também afastou a mãe Simone dos negócios relacionados ao nome dele.

Muito ligada ao filho, Simone atuava como uma espécie de empresária e conselheira de Gabriel Medina, assim como o padrasto do atleta, Charles. Os dois acompanhavam o surfista em todas as competições. Para a matriarca, o papel de psicóloga do filho e de educadora e era fundamental para que ele não perdesse a essência e o foco no surfe.

Agora, quem tem acompanhado Medina nas viagens pelo mundo nas etapas do mundial de surf é a mulher, a modelo Yasmin Brunet, que não se dá bem com a família do atleta.

Antes de bloquear os pais na rede social, Gabriel e a mãe trocaram farpas na web. Ela publicou uma foto com a mensagem “O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz” acompanhada da legenda “Muitos procuram a felicidade em coisas que os olhos alcançam, muitas vezes ilusões passageiras que não alimentam a alma, somente a carne. A carne mata, o espírito vivifica”.

Gabriel, por sua vez, também deu a alfinetada dele. “A verdade sempre vem”.

Casamento Relâmpago

Uma das questões que azedou o relacionamento de Gabriel com a família foram os questionamentos sobre o ‘casamento’ relâmpago com Yasmin Brunet.

Em fevereiro de 2020, Yasmin Brunet anunciou o fim do seu relacionamento de 15 anos com Evandro Soldati, assim, do nada.

No dia 13 de março, Gabriel Medina e Yasmin Brunet foram vistos juntos em um bar de São Paulo. Semanas depois, começaram a morar juntos.

Em janeiro deste ano, menos de um ano de namoro, os dois se casaram no Havaí, sem a presença de nenhum familiar.