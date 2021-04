Mendes cita efeitos colaterais da Astrazeneca

Ao sair em defesa da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, o governador Mauro Mendes (DEM) citou efeitos colaterais causados pela Astrazeneca – que já está em uso no País.

A comparação ocorre já que, no início desta semana, a Anvisa barrou – em decisão unânime – o uso emergencial no Brasil do imunizante produzido na Rússia.

“Na Argentina, que está próximos de nós, estão usando em larga escala essa vacina russa e sem nenhuma notícia de qualquer problema. Já a Astrazeneca escutamos todos os dias efeitos colaterais. Essa [Sputnik] não tem esses relatos”, emendou.

“Infelizmente, buscaram muitos mecanismos [para negar a importação]. E como não sou um profissional da área, fica difícil contestar tecnicamente. Mas o consórcio de governadores vai contestar tanto no campo jurídico quanto no campo cientifico”, emendou.