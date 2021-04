Procurador de município de MT pinta casa com cores do orgulho LGBTQI+

O procurador jurídico de Campinápolis e professor universitário Yann Dieggo chamou atenção no Município, após pintar um dos muros de sua residência com as cores do arco-íris, em alusão ao símbolo do movimento LGBTQI+.

Ele, inclusive, compartilhou a imagem em suas redes sociais e a publicação já tem quase 1 mil curtidas.

“Em meio a pandemia, com tantas notícias ruins, aproveitei o mês em que se comemora o orgulho LGBTQI+, para dar vida ao muro lateral de casa.

Campinápolis-MT está mais colorida a partir de hoje”, escreveu ele na legenda.

Desde então, o local já virou uma nova atração na cidade e muitos munícipes têm passado por lá para tirar fotos.

Veja publicação do procurador:



