Dois servidores do DAE de Várzea Grande morrem eletrocutados

Dois servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande, morreram eletrocutados na tarde desta segunda-feira (12). As vítimas tinham 66 e 30 anos de idade.

Um deles era contratado do DAE e o segundo, servidor efetivo do departamento.

O acidente ocorreu na Subestação de Captação de Água na Estrada da Guarita, no momento em que os profissionais faziam serviços de reparo no local. Eles teriam sido atingidos por uma descarga elétrica.

A Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionados, mas, ao chegarem ao local, os dois homens já haviam falecido.

Um terceiro trabalhador também estava no local, mas não sofreu ferimentos.

Em nota, a prefeitura de Várzea Grande afirmou que foi determinada a abertura de apuração administrativa dos fatos, já que eles estavam em horário de serviço.

“Todas as providências estão sendo adotadas pela Administração Municipal para ajudar a família neste momento de dor irreparável. O prefeito Kalil Baracat (MDB) manifestou seu pesar as famílias dos trabalhadores e lamentou o ocorrido e garantiu que haverá apuração dos fatos”, diz trecho do documento.

Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necrópsia.

Veja vídeo: