Tiroteio deixa quatro mortos e dois feridos

Um tiroteio na cidade de Orange, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (31) deixou pelo menos quatro pessoas mortas e outras duas feridas, informaram as autoridades locais.

Segundo a imprensa norte-americana, os policiais foram chamados após tiros serem ouvidos na Avenida West Lincoln por volta das 17h30 (horário local). Os policiais trocaram tiros com um homem. O atirador foi levado para o hospital, e sua situação é crítica, afirmou a polícia. Ainda não se sabe a motivação do crime.

De acordo com a imprensa do EUA, entre os mortos está uma criança. Os dois feridos foram levados para hospitais próximos ao local do tiroteio. Segundo a polícia, a situação foi controlada e não há mais perigo para os moradores da região.

Aumento de casos

Nas últimas semanas, os Estados Unidos veem o crescimento de tiroteios em massa. No início do mês de março, oito pessoas, sendo seis de origem asiática, foram mortas em três casas de massagem na cidade de Atlanta, no estado da Georgia. Menos de uma semana depois, um homem abriu fogo em um supermercado na cidade de Boulder, no Colorado, e matou 10 pessoas.