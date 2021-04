Vacinação contra gripe deve começar na próxima semana

Está marcada para começar no dia 12 de abril a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Em Rondonópolis, de acordo com a assessoria, o cronograma irá acontecer de acordo com a vacinação nacional.

Com o início da campanha, os grupos prioritários que estão sendo vacinados contra a Covid-19 devem ficar atentos, já que, segundo orientação expedida pelo Conselho Nacionais dos Secretários de Saúde, deve-se ter um intervalo de 14 dias entre as duas vacinas.

Para atender ao calendário de entrega de vacinas da gripe ao Ministério da Saúde, o Instituto Butantan já sabe que utilizará apenas uma de suas linhas de produção, em abril, para fabricar a Coronavac. A entrega do imunizante chinês cairá de 22,3 milhões de doses, em março, para 10 milhões em abril.