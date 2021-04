Vice-prefeita de Alto Garças apresenta demandas ao ministro da Cidadania

A vice prefeita de Alto Garças, Agelita Amorim (Republicanos), participou de uma reunião por videoconferência com o Ministro da Cidadania do Brasil, João Roma, na noite de quarta-feira (14) e apresentou demandas da região. A reunião ocorreu com prefeitas e vice-prefeitas do partido Republicanos em todo País.

A reunião foi solicitada pela secretária nacional do partido, deputada estadual do Rio De Janeiro, Tia Ju, e atendida pelo o ministro.

Para Angelita a pauta é de grande valia para que as prefeituras estreitem os laços com o governo Federal.

“Ainda vivemos esse momento de pandemia. Todos os municípios têm suas dificuldades e aqui não é diferente. Buscamos ajudar prioritariamente as famílias necessitadas”, disse Angelita.

A vice-prefeita explicou ao ministro que os atuais programas estão sendo essenciais no enfrentamento a pandemia, substancialmente o auxílio emergencial. Mas também pediu maior atenção em relação a violência doméstica contra as mulheres.

“Temos muitos casos de violência doméstica e vários municípios não possuem delegacia da mulher”.

Outro ponto abordado pela vice-prefeita foi a necessidade de cursos profissionalizantes, para que as mulheres possam ingressar no mercado de trabalho – como os voltados para o agronegócio, fortemente presente na maioria dos municípios em MT.

“A pandemia chegou para que possamos nos reinventar, criando situações de como podemos lidar daqui para frente e para isso precisamos ter alternativas e ajuda. Que possamos todos juntos buscar fazer as coisas acontecerem”, acrescentou Angelita.

A vice-prefeita de Porto Estrela, Vanda Santi (Republicanos), também participou na reunião nacional representado Mato Grosso.

O evento aconteceu de forma híbrida e foi transmitido direto de Brasília. Também estiveram presentes na reunião: A secretária nacional de Assistência Social Maria Yvelônia; deputada federal (BA) Tia Eron; ex-nadadora e secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Fabiola Molina; secretária executiva Marília Paiva; autoridades do ministério e do movimento feminino.