Vulcão em risco de erupção tira quase 16 mil de casas

As autoridades da ilha caribenha de San Vicente emitiram ordem de evacuação a cerca de 15% da população devido à ameaça de uma erupção vulcânica. Vários navios de cruzeiro foram enviados para o local para abrigar milhares de pessoas forçadas a fugir das próprias casas.

Esta é a maior das ilhas que compõem São Vicente e Granadinas. Cerca de 16 mil pessoas vivem nas zonas sob risco de serem atingidas.

O primeiro-ministro do país, Ralph Gonsalves, disse que a ilha estava em alerta vermelho após uma mudança na atividade vulcânica na cratera La Soufriere e disse aos moradores de áreas ao norte para buscar lugares seguros imediatamente.

“Emiti uma ordem de evacuação para todos os residentes que vivem nas ZONAS VERMELHAS no nordeste e noroeste da ilha”, escreveu em um tuíte na quinta-feira (8).

A ordem veio depois que cientistas, que monitoram o vulcão, alertaram as autoridades que tinham detectado magma se movendo em direção à sua superfície.

A Organização Nacional de Gerenciamento de Emergências da ilha disse que havia uma “perspectiva substancial de desastre”.

O vulcão estava soltando vapor na noite de quinta-feira, de acordo com imagens do Centro de Pesquisa Sísmica da Universidade das Índias Ocidentais, que monitora a atividade vulcânica no leste do Caribe.

As empresas Royal Caribbean International e Celebrity Cruises disseram, em um comunicado, que enviarão dois navios para ajudar nos esforços de evacuação.

Gonsalves explicou que outros dois navios da Carnival também estavam a caminho.

O vulcão La Soufriére não entra em erupção desde 1979 e sua maior erupção ocorreu há mais de um século, em 1902, quando mais de mil pessoas morreram.