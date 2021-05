Primeira-dama entrega donativos e quer mais parcerias em Rondonópolis

A primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, e a e a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Ferreira, realizaram ontem (20) a entrega de cerca de duas mil cestas básicas em Rondonópolis para famílias em situação de alta vulnerabilidade. A cerimônia contou com a presença de deputados, vereadores, secretários municipais e outras autoridades.

As cestas, acompanhadas de kits de limpeza, foram entregues em duas etapas – na União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros (Uramb) e no Oratório Salesiano Filhos de Dom Bosco, que trabalha com crianças e adolescentes carentes.

Os materiais foram adquiridos pelo programa ‘Vem Ser Mais Solidário MT’ que complementa as ações de uma outra iniciativa do Governo do Estado, o programa ‘Ser Família Emergencial’ – que já ofertou mais de seis mil cartões de auxílio emergencial para a população rondonopolitana.

Durante a cerimônia na Uramb, Virgínia Mendes se disse realizada. Ela destacou a importância desse auxílio num momento em que muitas famílias enfrentam os rigores da pandemia e da crise econômica.

“Através de programas como o ‘Vem Ser Mais Solidário’ e o ‘Aconchego’ estamos levando alimentos e cobertores para moradores dos 141 municípios. Hoje entregamos duas mil cestas para o prefeito e nossa querida cidade. Me sinto realizada e vamos manter essas ações sociais até o fim da gestão”, afirmou a primeira-dama.

Virgínia agradeceu ainda o carinho com que foi recebida em Rondonópolis. Destacou a importância do empenho da equipe da Setasc e do apoio da Assembleia Legislativa. Ela também manifestou interesse de ampliar as ações em parceria com a Prefeitura.

“Esse gesto nos comove. É isso que o povo quer, carinho e amor. Quer que suas autoridades cuidem das pessoas”, disse o prefeito José Carlos do Pátio. “Agradeça ao governador Mauro Mendes e diga que esta nossa parceria será de mãos dadas, juntos por uma cidade e por um Mato grosso Melhor” .

AGRADECIMENTOS

Várias lideranças do município também manifestaram gratidão pelos donativos repassados pela primeira-dama. O deputado Thiago Silva (MDB) disse que os programas sociais do Governo têm o apoio integral da Assembleia e tem ajudam a amenizar o sofrimento das famílias mais pobres.

“É um momento muito difícil. Muitas pessoas perderam seus empregos e passam por dificuldades”, ressaltou. “Precisamos pensar o crescimento econômico, mas nos atentar também para a situação das famílias mais humildes. Uma ajuda dessa faz muita diferença e por isso hoje é uma dia de muita alegria”.

O deputado também afirmou que desde o ano passado a Assembleia vem reduzindo custos e já devolveu mais de 80 milhões para que o Governo ampliasse os investimentos em saúde e políticas sociais.

A presidente da Uramb, Nilza Serqueira, explicou que as 1.244 cestas e kits de limpeza entregues à entidades serão repassadas às famílias já cadastradas pelas Associações de Moradores. A distribuição será feita pelos próprios líderes comunitários.

“O papel da Uramb é correr atrás, buscar ajuda. E, graças a Deus, conseguimos esse apoio importante da primeira-dama. Esses donativos vão aliviar o sofrimento de muitas famílias. Agradecemos bastante e esperamos acertar outras parcerias assim com o Governo do Estado”, disse a presidente da Uramb.