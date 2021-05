Atriz fala sobre Paulo Gustavo: ‘Nada é impossível’

Fabiula Nascimento usou as redes sociais para falar sobre Paulo Gustavo e reforçar que está torcendo pela recuperação dele. O humorista está internado devido à complicações da covid-19 desde o dia 13 de março e, o quadro de saúde dele é “extremamente grave”.

“Ininterruptamente estamos emanando energia de cura pra você e assim vamos continuar. Que do alto dos céus, um manto de luz abrace nosso planeta curando todos os enfermos. Que esse manto te cubra e te cure. Pra Deus nada é impossível. #vempaulogustavo”, escreveu a atriz na legenda da foto em que Paulo aparece com os dois filhos no colo.

De acordo com o último boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (3), o artista apresentou piora nos sinais vitais. O quadro clínico de Paulo Gustavo é considerado “instável e de extrema gravidade” após identificação de uma embolia gasosa disseminada, que afetou, entre outras coisas, o sistema nervoso central.

O humorista pernamence respirando com a ajuda de aparelhos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em um hospital particular no Rio de Janeiro.

Internação de Paulo Gustavo

O comediante está internado desde o dia 13 de março, em um hospital particular do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com covid-19. Segundo informações da equipe do ator, à época, ele foi hospitalizado após orientação médica. Uma semana após a confirmação da internação, Paulo Gustavo precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ser intubado.

Dias depois, em 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele foi submetido ao uso de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) — aparelho que funciona como um pulmão artificial e oferece oxigenação para pacientes em estado crítico. Devido às sessões de ECMO, ele precisou receber transfusão de sangue.

No último dia 9 de abril, Paulo Gustavo passou por mais um procedimento médico devido às complicações pulmonares causadas pela doença. Após a microcirurgia, o quando chegou a ficar estável. Dias depois, em 26 de abril, o humorista foi diagnosticado com uma nova pneumonia bacteriana.