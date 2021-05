Carreta pega fogo após pneu estourar na BR-364

Uma carreta pegou fogo após um pneu do veículo estourar na manhã desta quinta-feira (6) no Km-189 da BR-364, em Rondonópolis (MT). O motorista disse que carregou o veículo com soja em Lucas do Rio Verde (MT) e seguia para Conceição de Alagoas (MG).

O condutor disse que no momento em que percebeu que um dos pneus da carreta estourou, seguiu até achar um acostamento e quando parou a carreta notou que o veículo estava pegando fogo.

Um extintor de incêndio foi utilizado para tentar apagar as chamas, porém o fogo só foi contido após um morador que reside na região ajudar com o apoio de um caminhão pipa.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local.