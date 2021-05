Duas carretas pegam fogo após caminhão-tanque tombar

Um caminhão-tanque carregado de combustível tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (13), na BR-163/364, Vila Goulart, em Rondonópolis (MT). Não houve vítimas.

Bombeiros apagando fogo – Foto: Varlei Cordova / AGORAMT Conforme informações, o combustível vazou e chegou até outra carreta estacionada que estava carregada com eucalipto. O veículo também pegou fogo.

Uma força tarefa foi montada para conter as chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e contou com apoio de caminhão-pipa.

As equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

