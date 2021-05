Com risco menor para Covid-19 municípios da região devem aliviar restrições

Todas as cidades da região conseguiram melhorar a classificação de risco para a Covid-19 no último Painel Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. À exceção de São José do Povo, que saiu da condição de risco ‘muito alto’ para ‘alto’, os demais municípios estão agora com risco ‘moderado’ (veja quadro abaixo), permitindo a suspensão de restrições que afetavam a economia e a rotina dos moradores.

Em Primavera do Leste, Jaciara e mesmo em São José do Povo as novas classificações foram recebidas com alívio e prudência. Os gestores consideram que as ações implementadas estão surtindo resultado e defendem que todos mantenham as medidas preventivas para evitar retrocessos.

“Isso (a nova classificação) é resultado do esforço coletivo de toda a sociedade, não somente ao poder público”, destaca Leonardo Bortolin (MDB), prefeito de Primavera do Leste.

Leonardo considera que o controle da pandemia deve-se ao avanço da campanha de vacinação e também à opção do município de priorizar os tratamentos já nos primeiros sintomas da doença. “Desde o início a população entendeu isso, não aguardar o resultado dos exames e iniciar o tratamento rapidamente”, afirmou.

Primavera do Leste já suspendeu a maior parte das restrições e deve ampliar a flexibilização à partir da confirmação da redução de risco. “Vamos manter os cuidados que foram tomados neste período e agora a gente defende a retomada maior das atividades econômicas”, disse Bortolin.

O mesmo acontece em Jaciara, onde a Prefeitura já retomou os atendimentos presenciais e toca normalmente as obras e serviços de fiscalização.

O município registrou até o momento 2.868 casos e 95 óbitos em decorrência do vírus. Por outro lado, Jaciara tem também 2.748 pessoas recuperadas da doença, 1.996 casos descartados e já aplicou mais de 6 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

“A nossa orientação é que a população continue seguindo os critérios de higienização e distanciamento, evitando desse modo às aglomerações para que o nosso município consiga zerar a contaminação”, disse a prefeita Andréia Wagner (PSB) ao falar sobre a meta da Prefeitura após a nova classificação.

SÃO JOSÉ DO POVO

Em São José do Povo era grande a ansiedade com a divulgação do novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. O município era o único da região que ainda estava na classificação de risco ‘muito alto’, o que exigia limitações grandes à movimentação das pessoas e também ao funcionamento do comércio.

Agora classificado como de risco ‘alto’, o município poderá flexibilizar algumas restrições às atividades comerciais. Mas garante que fará isso sem exageros.

“Achamos bom (a nova classificação), mais ainda não é o nosso objetivo. Não vamos nos acomodar não. Vamos intensificar ainda mais os cuidados para que possamos chegar no nível baixo, se Deus quiser”, disse a secretária de Saúde de São José do Povo, Sara Vieira.