Creci e Anoreg firmam parceria para ampliar serviços cartorários on-line

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (Creci/MT) e a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (Anoreg/MT) firmaram acordo de cooperação para a disponibilização e treinamento dos corretores para operar a Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI-MT). Ambos os presidentes realizaram a assinatura do convênio.

Por meio da parceria, os corretores poderão consultar, visualizar e solicitar certidões, procurações e até fazer escritura e registro, de forma on-line, junto à CEI-MT, em qualquer cartório do estado, tudo isso sem sair de seu escritório.

Presidente do Creci/MT, Benedito Odário informou sobre a importância da parceria com a Anoreg/MT. “Um convênio de extrema importância para os corretores de imóveis de Mato Grosso, uma importante ferramenta que faz a grande diferença. Estou imensamente realizado e satisfeito, por assinar este acordo, que traz grandes benefícios aos nossos profissionais ainda mais no momento que estamos passando”, disse.

Segundo o presidente do Creci, a CEI reúne informações de todos os cartórios de Mato Grosso, e traz muita praticidade ao trabalho, por isso, além de firmar acordo de cooperação, o Crecie a Anoreg realizarão dia 06/05, treinamento exclusivo aos corretores de imóveis. O treinamento será on-line e gratuito, através da plataforma Cisco Webex.

A presidenta da Anoreg, Velenice Dias, ressalta que o treinamento é focado na operacionalização da Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI) da Anoreg. “Essa parceria com o CRECI tem objetivo de facilitar o trabalho dos corretores de imóveis”, enfocou.

A plataforma pode ser acessada por meio da internet ( http://cei-anoregmt.com.br/Site/ ), celulares que tenham as plataformas windows e android, e pelo aplicativo “CEI ANOREG Mato Grosso”.

Clique no link para acessar a CEI-MT e fazer sua busca ou seu serviço.

https://app.anoregmt.org.br/#/opcoes. Informações e inscrição para o treinamento através do site www.crecimt.gov.br .