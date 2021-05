Deputada ressalta relevância social do HR de Juína e enaltece parceria entre ALMT e Governo

Em visita de trabalho ao município de Juína, localizado na Região Noroeste de Mato Grosso, a deputada estadual Janaina Riva (MDB), acompanhou na tarde desta quinta-feira (13.05) o governador Mauro Mendes na vistoria ao terreno onde será construído o Hospital Regional de Juína, um sonho antigo da população dos municípios que integram o Vale do Juruena e o Vale do Arinos.

“Essa obra é muito importante para nossa Região, talvez a mais importante dos últimos anos. Não me lembro de ter vindo aqui no início de uma obra com tanta importância social, com a relevância que ela tem para a saúde pública regional. Hoje eu fiz questão de trazer comigo o prefeito de Juara, Carlos Sirena, para conhecer de perto o projeto do Hospital Regional, representando o Vale do Arinos, para demonstrar que o Vale do Arinos apoia que a localização desse Hospital seja no Vale do Juruena, em Juína, por que nós entendemos que geograficamente Juína atenderá muito mais em número de habitantes aqui da região noroeste do estado de Mato Grosso. Então para a Assembleia Legislativa é muito gratificante nós termos feito todas aquelas reformas administrativas e hoje temos a garantia de dinheiro em caixa para a execução da obra”, explica a parlamentar.

A fala da deputada se deve ao fato de a Assembleia Legislativa ter aprovado, por meio de emenda aditiva à LOA (Lei Orçamentária Anual), o valor de R$ 20 milhões para a construção e reforma dos estabelecimentos de saúde do estado, dentre eles o Hospital Regional de Juína.

“Não adianta a gente viver naquele passado onde todas vezes se lançava expectativa, se lançava obras e não tinha dinheiro em caixa para executá-las. Hoje é diferente, vivemos novos tempos. Nós, que somos da região noroeste, temos uma preocupação muito grande com a saúde centralizada na capital. Com a instalação do Hospital Regional de Juína, a região noroeste do estado será beneficiada, fazendo com que os pacientes tenham um atendimento à saúde no polo atendendo todos os municípios do entorno como Castanheira, Brasnorte, Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, dentre outros. A economia local também terá grandes mudanças, pois com os hospitais em funcionamento, será preciso contratações e com isso irá gerar novos empregos e renda”, finalizou a parlamentar.