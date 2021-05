Deputado e vereadores cobram construção da escola na Boa Vista

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve em reunião nesta segunda feira (10) com o secretário estadual de educação, Alan Porto, diretores, professores, assessores pedagógicos, vereadora Kalynka e vereadores Dr. Jonas e Batista da Coder para reforçar a cobrança sobre obras nas unidades escolares de Rondonópolis, dentre elas a construção da nova Escola José Rodrigues dos Santos no Distrito de Boa Vista.

De acordo com o secretário Porto, a equipe da Seduc está atualizando a planilha orçamentária e deverá encaminhar o projeto da nova escola para a licitação em 30 dias. De acordo com o cronograma da Seduc, já com a empresa vencedora, estima-se que a ordem de serviço será dada até o mês de agosto. A atual escola está com o prédio condenado com rachaduras, e o deputado Thiago vem cobrando de 2020 uma solução imediata, quando vistoriou a unidade escolar.

“Estivemos pessoalmente na escola com a diretora Maria Silvana, fizemos a indicação nº 5210/2020 na Assembleia e estamos cobrando celeridade da Seduc a conclusão dos trâmites administrativos para a licitação e o início da obra. Tivemos uma reunião positiva e o secretário Alan nos disse que a Escola José Rodrigues é prioridade e o Estado está agilizando os processos administrativos para atender este importante distrito de Rondonópolis”, disse o deputado Thiago.

A Seduc informou que o projeto da nova Escola José Rodrigues custará ao Estado cerca de R$ 3 milhões, terá quadra poliesportiva, seis salas e refeitório para alunos e servidores da unidade escolar.A diretora Maria Silvana, que participou da reunião, agradeceu a disponibilidade do deputado Thiago que é um parceiro de primeira hora nas ações do distrito Boa Vista. “Temos um carinho muito grande pela comunidade de Boa Vista e saímos satisfeitos com os encaminhamentos da reunião”, disse a diretora.

O deputado vai continuar acompanhando de perto o processo para que o Governo possa priorizar essa obra da unidade escolar, que atende hoje centenas de alunos da zona rural de Rondonópolis.

MAIS ESCOLAS

O Secretário Alan Porto disse que Rondonópolis é uma das cidades do Estado com maior investimento na educação, com a climatização das 36 escolas estaduais da cidade, reforma geral as escolas Marechal Dutra e Emanuel Pinheiro e a construção da escola militar no bairro Maria Tereza, sonho antigo da comunidade.

Sobre as escolas no bairro Alfredo de Castro, a Seduc depende de uma documentação da doação do terreno por parte da prefeitura para dar agilidade no procedimento administrativo. Já a escola no bairro Mathias Neves, também já está na fase final de orçamento e será encaminhada para licitação. O deputado Thiago também cobrou a construção de cobertura nas quadras esportivas das escolas Antonio Balbino e Maria de Lima Cadidé e a reforma da Escolas Daniel Martins Moura e Domingos Aparecido Santos