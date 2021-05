Deputados aprovam moção a policiais que agiram em operação no Jacarezinho

Uma homenagem bastante polêmica foi aprovada nesta quarta-feira (12) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Trata-se de uma moção de aplausos à Polícia Civil do Rio de Janeiro, em razão da operação realizada no morro do Jacarezinho, na última passada.

A ação resultou em 28 mortes — 27 criminosos, segundo a polícia – e um agente da Delegacia de Combate às Drogas.

“É uma moção de aplausos à Policia Civil do Rio de Janeiro, não às mortes que aconteceram lá. Não podemos deixar de levar em consideração que quando se adentra em um ambiente confinado não se sabe o que vai acontecer. Não estou discutindo se as mortes serão legítimas ou não. Isso será apurado. Mas faço questão de parabenizar a operação, que é resultado de mais de oito meses de investigação”, disse o deputado João Batista (PROS).

Ele é quem preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, de onde partiu o requerimento propondo a moção.

“É inaceitável. Não tem sentido ou cabimento aprovar uma moção de aplausos a uma operação desastrosas, que matou 29 pessoas. Havia 21 investigados por aliciar menores para o tráfico de drogas e a entrada da polícia da favela era para deter essas pessoas. Desses, três foram detidos e outros três foram mortos. As outras 15 pessoas não sei o aconteceu. Há corpos ainda não identificados”, argumentou o deputado Lúdio Cabral (PT), que se opôs à homenagem.