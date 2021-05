DERF reprime o crime de tráfico e organização criminosa através de Operação Vinculum

A Operação Vinculum foi realizada pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis que foi iniciada em 2020, com o objetivo de repressão aos crimes de Integrar Organização Criminosa “comando vermelho-”, roubos, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e outros.

Em coletiva nesta sexta – feira ( 21), o delegado Santiago Sanches passou os dados da Operação no qual teve 20 mandados de prisão cumpridas, sendo 10 prisões preventivas e as outras por busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos na data de hoje, sendo que 06 alvos tiveram a prisão cumprida na Penitenciária Major Eldo de Sá com o apoio dos Policiais Penais/Sistema Penitenciário e os demais nos bairros Jardim Rui Barbosa, João Antônio Fagundes, Jardim Progresso, Jardim Primavera e Jardim Pindorama.

Crimes de roubo: durante as investigações foram apreendidas 03 armas de fogo, drogas, veículos, grande quantidade de dinheiro e realizado 04 prisões em flagrante delito, bem como identificado a participação da associação criminosa em roubos ocorridos na cidade, a grande maioria praticado com grande violência e uso de arma de fogo.

Dentre os roubos destacam-se um ocorrido no dia 19.02.2020 em que o grupo criminoso invadiu uma residência localizada bairro Jardim Pioneiros, rendeu os moradores e subtraíram um veículo Toyota Corolla, aparelhos telefônicos, televisão e outros. Noutro crime ocorrido no dia 29.06.2020 membros do grupo investigado renderam uma família no bairro Vila Aurora e subtraíram 03 veículos de luxo, tendo um dos autores estuprado uma das vítimas durante o crime. Em ambos os crimes os autores agiam com extrema violência e com uso de armas de fogo.

Facção criminosa: durante as investigações também ficou demonstrado que a facção criminosa proibiu a realização de um show na cidade que estava marcado para o dia 25.02.2020, uma vez que o músico MC LAN era oriundo do estado de São Paulo e por seu estado de origem foi ligado a uma facção criminosa rival, sendo fato inclusive amplamente divulgado pela mídia.

A Operação Vinculum é a terceira operação contra as organizações criminosas deflagrada pela Polícia Civil em Rondonópolis nos últimos 18 meses, somando-se mais de 100 pessoas presas neste período, além da apreensão de veículos, armas de fogo, dinheiro, bloqueio de contas bancárias e fechamento de estabelecimentos comercias utilizados na lavagem de dinheiro.