Duda Reis comemora ganho de 7 kg: ‘Fase turbulenta já passou’

Duda Reis contou em sua rede social neste domingo (9) que está vivendo uma fase muito radiante em sua vida. A influenciadora contou que está sendo frequentemente questionada sobre as mudanças no seu corpo e decidiu explicar tudo o que está acontecendo.

“As pessoas achando que coloquei silicone kkkkk gente, é comida mesmo”, disse ela em tom de brincadeira.

As pessoas achando q coloquei silicone kkkkk gente, é comida mesmo — Duda Reis (@dudareisb01) May 9, 2021

Na sequência, ela explicou que engordou 7 quilos e está radiante por voltar a se alimentar bem. “Estou tão feliz que estou conseguindo comer bem de novo, a fase turbulenta já passou. Ganhei uns sete quilos já e estou radiante”, comemorou ela.

A fase turbulenta na qual Duda se refere está relacionada ao término polêmico que ela enfrentou no início deste ano com Nego do Borel. À época, a influenciadora acusou o funkeiro de violência doméstica, lesão corporal, injúria ameaça e estupro de vulnerável.

Atualmente, o processo continua ativo e o artista nega todas as acusações feitas pela modelo.