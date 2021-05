Força Tática apreende indivíduo suspeito de tráfico no Jardim Liberdade

Um menor foi apreendido com drogas e dinheiro na noite desta quinta-feira (13), no bairro Liberdade em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Tenente Figueiredo, a equipe do Grupo CAR moto patrulhamento estava em ronda no bairro mencionado acima e avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

O meliante tentou fugir para dentro de uma residência e também dispensar parte da droga que estava com ele, mas os policiais foram mais rápidos e impediram a ação.

Com ele foi encontrado entorpecentes de maconha e pasta base de cocaína, além de R$ 525 e no interior da residência localizado uma balança de precisão e o restante da droga.

Diante dos fatos o menor que até o momento não tinha passagens criminais, foi conduzido para a delegacia.