Jovem é socorrida em estado gravíssimo após acidente em Rondonópolis

Uma jovem, 24 anos, foi socorrida em estado gravíssimo após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (8) no Centro, em Rondonópolis-MT. Ela estava em uma motocicleta Biz quando atingiu um veículo Fox, também conduzido por uma mulher.

Segundo informações apuradas pela reportagem do AGORA MT, a motociclista estava na rua 15 de Novembro, via preferencial, no momento em que colidiu violentamente contra um veículo Fox, que trafegava na avenida Tiradentes.

Com o impacto da colisão, a jovem foi arremessada para alto e caiu já estava desacordada. Ela precisou ser intubada no local pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi levada ao Hospital Regional de Rondonópolis.

A condutora do Fox, que teria provocado acidente ao não respeitar a sinalização, também foi socorrida pelo Samu e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). Ela se feriu ao ser atingida por estilhaços do parabrisas do carro.

A Polícia Judiciária Civil esteve no local colhendo informações e evidências que possam concluir as causas do acidente.