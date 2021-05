Líder de associação criminosa é preso com ouro e carros de ‘luxo’

Mais um suspeito envolvido no esquema de roubos, furtos e adulteração de cargas (soja, milho e farelo) foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), em Rondonópolis. A prisão preventiva foi realizada na tarde desta segunda-feira (10) e teve como alvo o homem apontado como líder da associação.

O suspeito preso tinha em casa três veículos que custam cada um mais de R$100 mil e uma moto de alto cilindrada, além de correntes, anéis e relógios de ouro que ainda terão o valor estimado. De acordo com o delegado Santiago Sanches, ele ostentava uma vida de luxo que, ao que tudo aponta, era bancada com o dinheiro do crime.

Uma pistola 380, 46 munições intactas e três deflagradas também foram apreendidas com o suspeito. Ele já tem passagem por recepção em outro crime de roubo de carga.

OPERAÇÃO CARGA PESADA

A prisão realizada hoje foi um desdobramento da ‘Operação Carga Pesada’ que foi deflagrada em março desde ano onde nove pessoas foram presas.

De acordo com o delegado, as investigações ainda continuam para descobrir se há mais pessoas envolvidas com essa associação.