Meghan Markle vai lançar livro infantil inspirado na família

Meghan Markle anunciou, nesta terça-feira (4), que vai publicar um livro infantil, baseado na própria família e na relação entre o filho Archie e o príncipe Harry. A informação foi divulgada pela própria autora em uma coletiva de imprensa.

A inspiração foi o poema que a duquesa de Sussex escreveu para o marido no Dia dos Pais, assim que o Archie nasceu. O livro vai explorar a especial ligação entre pai e filho pelo ponto de vista da mãe.

O título, em inglês, é The Bench, e a ilustração de tinta aquarela será de Christian Robison, vencedor do prêmio Caldecott. Meghan será responsável por narrar o áudiolivro.

O lançamento será no dia 8 de junho deste ano, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia. O áudiolivro, no entanto, será lançado apenas nos dois países norte-americanos.

Archie completa 2 anos nesta quinta-feira (6), enquanto Meghan e Harry esperam o segundo bebê, uma menina que nasce no fim do ano.