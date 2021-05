Motociclista perde o controle, bate em carro estacionado e fica em estado grave

Um acidente envolvendo uma moto e um veículo Fox aconteceu na noite deste sábado (29), no bairro Conjunto São José em Rondonópolis – MT.

O motociclista estava na Avenida A do bairro mencionado acima e em determinado momento ele perdeu o controle e bateu na traseira de um carro que estava estacionado.

De acordo com informações de conhecidos da vítima, ele tinha acabado de discutir com a companheira e saiu nervoso de moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista que aparentava estado grave com cortes profundos no pescoço, testa e bochecha.