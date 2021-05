Plantio de árvores frutíferas recompõe área de preservação do bairro Santa Terezinha

Plantar uma árvore é um ato de amor. Assim, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável (SEMMADRS), Fernando Sé, define o conceito do projeto “Reverdejando Várzea Grande”, que segue doando e plantando mudas de árvores pela cidade. Nesta quinta-feira, dia 13, a gestão municipal, em parceria com a comunidade do bairro Santa Terezinha, efetivou o plantio de mudas de espécies nativas para recomposição de área de preservação permanente.

O secretário da pasta aponta que a participação das famílias, acompanhadas de crianças, é essencial para a conscientização e mudança de comportamento. “É preciso persistir com a educação ambiental, intensificar as ações nas escolas, fortalecer e ampliar parcerias com as comunidades e entidades para, juntos, avançarmos neste setor, cuja importância é reafirmada pelo prefeito Kalil Baracat”, pontuou o secretário.

A gerente de Educação Ambiental, Selma Guimarães Souza, explica que o objetivo da ação no bairro Santa Terezinha foi recuperar uma área degradada e criar um pomar. “Plantamos Ipês e árvores frutíferas, como mangueira, cajueiro, tamarindeiro, entre outras espécies. O plantio envolveu a comunidade e acreditamos que esta iniciativa despertou nas crianças sentimentos de responsabilidades e cuidados com o meio ambiente”, destacou ela.

No plantio, as crianças participaram de cada etapa da semeadura e vão compartilhar a responsabilidade com os pais de regar, cuidar e acompanhar o desenvolvimento da planta. O presidente do bairro, Robson Nunes, comentou que a secretaria atendeu a uma demanda da comunidade que reconhece a necessidade do envolvimento de todos para mudanças efetivas. Além disso, acrescenta o secretário, a gestão tem como meta promover o reflorestamento de áreas degradadas no perímetro urbano do município de Várzea Grande.

Durante todos os dias da semana, atividades relacionadas ao incentivo de plantio de árvores e respeito ao meio ambiente foram realizadas pela cidade, desde pedágio com entrega de mudas de espécies nativas a orientação educativa. Na sexta, dia 14, o plantio de árvores será feito no Parque Bernardo Berneck.

“Sábado, dia 15, dia do aniversário da cidade, as equipes da secretaria vão entregar mudas de árvores para o público que será vacinado no Parque Bernardo Berneck. E para o dia do Meio Ambiente, 05 de junho, iremos lançar a Pedra Fundamental do Viveiro Público Parque Bernardo Berneck ”, finalizou.