PM realiza perseguição e prende ladrão com extensa ficha criminal após cometer roubo

Um indivíduo foi preso neste sábado (22) logo após praticar um roubo no bairro Santa Cruz em Rondonópolis e a esposa do outro suspeito foi detida por desacato.

Por voltas da 10h da manhã uma guarnição estava em rondas pela Rua Paulinho Top Som e se deparou com um motociclista informando que tinha acabado de ser roubado por dois indivíduos.

Neste momento os criminosos surgiram em uma moto Bros de cor vermelha na frente da guarnição.

Foi iniciada então uma mega perseguição envolvendo cerca de dez viaturas militares sendo De áreas, Força Tática e Moto Car.

No bairro Eldorado, na Rua Ponta Porã os meliantes caíram no chão e fugiram para o interior de uma residência que é a casa de um dos suspeitos.

PMs visualizaram um dos bandidos fugindo pelo telhado, com muita agilidade os militares também subiram e localizaram um dos suspeitos e em seu bolso estava uma corrente de ouro subtraída no momento do roubo.

A esposa do bandido desacatou a PM com palavras de baixo calão, mediante a afronta recebeu voz de prisão e também foi conduzida para a delegacia.

Um dos meliantes ainda não foi encontrado.

Mas vale ressaltar que os dois suspeitos tem extensa ficha criminal, contendo latrocínio tentado, roubo, furto, tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo.