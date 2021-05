Polícia localiza corpos de empresários desaparecidos em Mato Grosso

Policiais localizaram no início da tarde desta segunda-feira (03) os corpos de Valdir Henning, 45 anos, e Tatiane Medeiros, 46 anos. Eles estavam desaparecidos desde a última terça-feira (27) quando deixaram a casa deles com destino a Itanhangá.

O casal morava em Porto dos Gaúchos e era proprietário de uma madeireira e uma fazenda. Os corpos estavam carbonizados, dentro da caminhonete em uma região de mata, próximo a MT-338.

A principal suspeita do delegado João Torres, que está a frente da investigação, é que o casal tenha caído em uma emboscada motivada por disputas de terras.

O trabalho de perícia ainda está sendo realizado. O objetivo é descobrir como o casal foi assassinado antes dos corpos serem incendiados.

As buscam se concentraram nesta região de mata após policiais localizarem uma trilha de sangue no local. Foi esta trilha que levou as equipes até o veículo incendiado.