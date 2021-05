Próxima edição do Oscar é adiada para Março 2022

E lá vamos nós de novo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje (27) que a cerimônia da 94ª edição do Oscar foi adiado para Março de 2022.

Anteriormente a premiação tinha data para fevereiro do mesmo ano.

Mas não foi essa a única mudança. Diferente desse ano que os filmes que quisessem ser indicados para a premiação tinham que estrelar até Fevereiro (a cerimônia aconteceu em Abril), agora para a edição 2022, os longas precisam estrear até 31 de dezembro de 2021.

Assim a janela de elegibilidade fica entre os meses 1º Março de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.

As famosas short-list serão anunciadas em 21 de Dezembro. Os indicados nas principais categorias serão conhecidos em 8 de fevereiro de 2022.

Ainda em ritmo de pandemia, os filmes podem não ter um lançamento nos cinemas, e estrearem nas plataformas digitais e nos serviços de streaming, igual na edição passada, ao menos que tenham tido um planejamento anterior nos cinemas.

A cerimônia acontece então no dia 27 de março de 2022. No Brasil, a TNT continua com os direitos de transmissão.