Restauração da MT-343 devolve segurança e trafegabilidade

Morador da cidade de Barra do Bugres (150 km de Cuiabá) e usuário há anos da rodovia MT-343, que liga o município a cidade de Denise (209 km da Capital), o caldeireiro Renato Santos destacou as melhorias de infraestrutura promovidas pelo Governo de Mato Grosso na região, que em sua avaliação garantiram a trafegabilidade e devolveram a segurança para quem utiliza o trecho diariamente.

No local, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realizou a restauração de todo o asfalto no trecho entre Arenápolis (234 km de Cuiabá) e Denise.

“Faço essa rota há 3 anos. Moro em Barra do Bugres e esse asfalto está uma maravilha. Uma grande melhoria, facilitando o deslocamento entre as duas cidades. A gente gastava cerca de 30 minutos e agora faço o trecho em 15 minutos. Era muito buraco e tinha muito acidente. Nota 10 para o Governo de Mato Grosso”, comemorou Renato.

Nesta sexta-feira (21.05), o governador Mauro Mendes visitou as obras, que estão em fase de finalização. Nesta região, o Governo do Estado investe em obras de infraestrutura, com a pavimentação de 120 quilômetros da MT-343 – para a ligação dos municípios de Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres- e a construção de quatro pontes de concreto.

“Feliz de estar aqui com grandes parceiros, todo o pessoal da Sinfra, da Assembleia Legislativa, prefeito Aldecir e vários cidadãos de Denise. De uma maneira simbólica, fazendo visita nessas obras. São muitas obras, graças a Deus. Eu falei que ia consertar, gente, consertamos e hoje temos obras pra tudo quanto é lado. E muitas ações também em outras áreas, na saúde, na educação, na assistência social, enfim, cuidando de quem realmente precisa”, reforçou o governador.

“É melhoria na qualidade de vida de toda uma região. É o progresso chegando. Nós estamos presenciando frigoríficos, usinas, granjas se instalando aqui. Então, é uma realidade que está mudando por completo, em virtude desses investimentos que o Governo do Estado está fazendo. São obras impactantes e que vão trazer benefícios para os empresários, para os produtores rurais, para a saúde, a educação e, principalmente, para a população que se desloca por essas estradas”, destacou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Esta obra, considerada de suma importância para a logística da região, é executada com recursos do programa Mais MT, que prevê investimento total de R$ 4,73 bilhões somente nas ações de infraestrutura.

“Vivemos seis anos na poeira, mas com esse asfalto a cidade está crescendo e só tenho que agradecer por essa belíssima obra, que está atraindo investidores para Denise e promovendo o fortalecimento da economia e gerando emprego e renda para todos os cidadãos”, disse o prefeito de Denise, Aldecir de Sousa Oliveira.

“Moro na cidade há 40 anos. Durante muito tempo essa região foi esquecida, mas esse Governo deu uma atenção especial com essa restauração da rodovia. Isso está mudando muito nossas vidas, pois dependemos dela pra transitar pela região, principalmente para Tangará e Cuiabá. Antes, levava o dobro do tempo para percorrer por conta da condição da rodovia. Hoje está mais rápido e mais seguro. O trabalho está trazendo progresso para o município e fortalecendo o comércio local, como o meu restaurante, pois aumentou o consumo”, afirmou a comerciante Alzineris Souza Nascimento.

“Estou vindo de Nortelândia e vi muitas máquinas trabalhando. A rodovia está excelente e essa boa infraestrutura com certeza trará progresso e desenvolvimento para toda a região”, acrescentou o engenheiro civil, José Luiz.

Acompanham a comitiva do governador os deputados estaduais Eduardo Botelho, Dr. João, Paulo Araújo, Wilson Santos, Dilmar Dal Bosco e Elizeu Nascimento; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), Gilberto Figueiredo (Saúde) e Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico); o presidente da MT Par, Wener Santos; o ex-senador Cidinho Santos; prefeitos de 17 municípios, entre eles os que compõem o Consórcio do Alto do Rio Paraguai, além de outras lideranças locais.

Programa Mais MT

O Mais MT é o maior programa de investimentos da história de Mato Grosso e vai investir R$ 9,5 bilhões em quatro anos (2019-2022), em 12 eixos estruturantes que atendem as áreas: Segurança; Saúde; Educação; Social e Habitação; Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda; Infraestrutura; Turismo; Cultura, Esporte e Lazer; Simplifica MT; Eficiência Pública; Meio Ambiente; Agricultura Familiar e Regularização Fundiária.