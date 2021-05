Rondonópolis adere ao programa “Saúde com a Gente” do Governo Federal

O município de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao programa do Governo Federal “Saúde com a Gente” que vai ofertar cursos direcionados aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (Vigilância em Saúde), onde esses profissionais serão capacitados em procedimentos que agora passam a fazer parte da rotina e funções da categoria, como aferição da pressão arterial, medição de glicemia capilar, aferição de temperatura, acompanhamento do cartão de vacina do cidadão.

Os agentes também poderão prestar orientação e apoio para a correta administração de medicamentos, detecção de sinais de violência doméstica contra vulneráveis, automutilação, manifestações de doenças mentais, entre outros. A coleta de dados obedecerá a sequência dos ciclos de vida, que contemplam o acompanhamento de indicadores desde a primeira infância, passando pela adolescência, fase adulta e idosos.

A referida participação no programa, contribuirá de forma significativa, para a melhoria dos indicadores de saúde em nosso município, da qualidade e resolutividade da Atenção Primária, de modo a beneficiar e qualificar cada vez mais o atendimento aos usuários do SUS.

Com a iniciativa de convidar estados e município a participar do programa, a expectativa do Governo Federal é ampliar a assistência para reduzir indicadores negativos no país, como mortalidade infantil, infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão, diabetes, entre outros, além de ampliar o acompanhamento de pré-natal mais qualificado. Isso é possível pois esses profissionais atuam diretamente com a população, na busca ativa para acompanhamento de pacientes do SUS.

Sem contar que este é mais um reconhecimento da importância dos Agentes de Saúde no SUS.

A confirmação da adesão do nosso município foi confirmada através de oficio da Coordenadoria do Programa “Saúde com a Gente”, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde.