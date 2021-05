Temporal na China mata cerca de 21 maratonistas

Vinte e uma pessoas morreram depois que granizo, chuva congelante e ventos fortes surpreenderam os corredores que participaram de uma corrida de montanha cross-country de 100 km na China.

Citando o centro de primeiros socorros local, a agência de notícias oficial Xinhua – que especificou que 172 pessoas participaram da corrida – e a rede de televisão CCTV confirmaram a morte de 21 pessoas. Os outros 151 participantes estão seguros.

A tragédia ocorreu quando os corredores estavam em grande altitude, na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, próximo à cidade de Baiyin, na província de Gansu (noroeste).

O prefeito de Baiyin, Zhang Xuchen, disse que no sábado ao meio-dia, uma parte acidentada da rota, entre os quilômetros 20 e 31, foi “repentinamente atingida por condições climáticas catastróficas”.

“Em pouco tempo, granizo e chuva congelante caíram repentinamente nesta área, e houve ventos fortes. A temperatura caiu drasticamente”, disse Zhang.

As vítimas incluem dois veteranos da maratona nacional, Liang Jing e Huang Guanjun, de acordo com a imprensa local.

Liang ganhou várias maratonas na China nos últimos anos. Huang, que era surdo e mudo, venceu a maratona masculina para deficientes auditivos nos Jogos Paraolímpicos Nacionais de 2019 em Tianjin.

Oito participantes foram tratados no hospital por ferimentos leves, relatou Zhang. A Xinhua afirmou anteriormente que alguns corredores tiveram hipotermia.

“Sentimento de culpa”

Pouco depois de receber ligações de alguns participantes pedindo ajuda, os organizadores da maratona enviaram uma equipe de resgate que conseguiu salvar 18 corredores, acrescentou o prefeito.

Por volta das 14h, as condições pioraram e a corrida foi cancelada, enquanto as autoridades locais enviaram mais equipes de resgate ao local, disse ele.

“Como organizadores do evento, sentimos um imenso sentimento de culpa, expressamos nossas profundas condolências às famílias das vítimas e aos corredores feridos”, disse Zhang.

Foi a quarta edição desta corrida, organizada pela prefeitura de Baiyin e a Associação Chinesa de Atletismo.

“Este é um incidente de segurança pública causado por mudanças repentinas no clima em uma região local”, disse ele. Ele acrescentou que as autoridades provinciais investigarão minuciosamente as causas.

Mais de 700 equipes de resgate se mobilizaram para procurar os desaparecidos.

“Frio insuportável”

Imagens da mídia local mostraram equipes de resgate com faróis escalando o terreno rochoso à noite. Os corredores da ultramaratona foram embrulhados em cobertores de emergência.

“Meu corpo todo ficou encharcado, inclusive sapatos e meias. Não conseguia ficar de pé por causa do vento, tinha muito medo de que o vento me levasse. O frio estava cada vez mais insuportável”, disse um sobrevivente à imprensa local. “Descendo a montanha, já sentia sintomas de hipotermia.”

A temperatura continuou a cair à noite, tornando os esforços de resgate e a busca de desaparecidos ainda mais difíceis, segundo a Xinhua.

Gansu, uma das regiões mais pobres da China, faz fronteira com a Mongólia ao norte e Xinjiang a oeste.

No passado, esta província foi atormentada por inundações e deslizamentos de terra.

Os deslizamentos de terra supostamente causaram mais de mil mortes em uma cidade em 2010. A região também é suscetível a terremotos.

A floresta de pedra do Rio Amarelo é conhecida por sua paisagem montanhosa acidentada marcada por estalagmites e pilares de pedra, e costuma ser o cenário de muitos programas de televisão e filmes chineses, de acordo com o China Daily.

Maratonas e esportes radicais se tornaram populares entre a classe média chinesa nos últimos anos.

As maratonas chinesas, no entanto, costumam ser marcadas por escândalos. Em 2018, por exemplo, mais de 250 corredores foram desclassificados da Meia Maratona de Shenzhen por usar números falsos ou pegar atalhos.