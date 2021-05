TV Cidade recebe visita do diretor da Record TV nacional

A TV Cidade, afiliada da Record em Rondonópolis-MT, recebeu nesta segunda-feira (10) a visita do superintendente de Rede da Record TV, André Dias e o vice-presidente do Grupo Gazeta em Mato Grosso, Carlos Dorileo.

Dias reforça que a visita às praças da Record TV no interior do Estado é uma forma de valorizar as afiliadas da emissora, assim como conhecer a estrutura das TVs que compõe a bandeira Record.

“A rede tem que valorizar muito as suas emissoras regionais. Não só por meio da troca de conteúdo entre as redações jornalísticas, mas também valorizar o que vocês fazem aqui com muita excelência”, ressalta o superintendente.

Dias conheceu todos os departamentos da TV Cidade e pôde acompanhar de perto a produção do ‘Cidade Agora’, ficando impressionado com o estúdio.

“Muitas emissoras situadas em capitais [do País] não tem uma estrutura de estúdio como essa, vocês estão de parabéns”.

Acompanhando o superintende da Record TV, o vice-presidente do Grupo Gazeta em Mato Grosso, Carlos Dorileo, chama a atenção para a importância de Rondonópolis para o Estado, como uma potência econômica e também política.

“Termos uma emissora parceira aqui, que tem um papel social e econômico relevante para Rondonópolis, é motivo de muito orgulho para nós. De Rondonópolis já saiu diversos governadores do Estado, assim como senador, a exemplo do senador Wellington Fagundes”, relata Dolireo.

Os representantes da Record TV foram recebidos pelo diretor-executivo da TV Cidade, Renato Muzetti, e o representante do Grupo Agora de Comunicação, Diógenes Fagundes – do qual a TV Cidade faz parte.

Para Muzetti, a presença de André Dias e Carlos Dorileo a afiliada de Rondonópolis é gratificante. “Receber a visita de um diretor da Record TV mostra a nossa relevância não só para Rondonópolis, mas também para o Mato Grosso e para Rede”.

O diretor-executivo da TV Cidade ainda reforça que “esse intercâmbio só fortalece es estreita os laços, para juntos, sermos mais fortes, representando a Record TV na principal cidade do interior de Mato Grosso”.

