Vídeo mostra execução em Lucas do Rio Verde

A reportagem do AGORA MT teve acesso às imagens de uma das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial de Lucas do Rio Verde-MT, que flagrou uma execução na noite deste domingo (9). Suspeito do crime ainda não foi preso.

As imagens mostram um grupo de jovens parado em uma esquina, o suspeito se aproxima em um veículo sedan, saca a arma e atira contra o grupo. Três pessoas foram baleadas, uma morreu na hora.

O vídeo mostra Josimar Santos, de 32 anos, caindo na calçada baleado. Ele morreu no local, uma amiga tenta ajudar e se desespera ao perceber a gravidade dos ferimentos.

Josimar era natural do Pará e estava em Lucas do Rio Verde a trabalho.

As imagens estão com a Polícia Civil, que investiga o caso. As outras duas pessoas baleadas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital da cidade.