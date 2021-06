Baleia salta em barco e jovem fica em coma e com pescoço quebrado

Um jovem de 18 anos está em coma após ser atingido por uma gigantesca baleia-azul enquanto pescava com o padrasto. A dupla estava em um barco de 5 m, na costa de Nova Gales do Sul, no sul da Austrália, quando o acidente ocorreu.

O peso da baleia — que pode chegar a 180 toneladas — ainda destruiu parte do convés da embarcação.

A dupla foi levada ao hospital, onde o padrasto de 39 anos recebeu tratamento para ferimentos e cortes no pescoço e nuca.

Mas foi Nick Myhill quem saiu com os piores ferimentos. O jovem teve parte do crânio fraturado, quebrou o pescoço e médicos ainda não sabem se ele sairá do coma.

“Nesta fase não sabemos se ele vai sair do coma. Estou aqui olhando para ele na cama e gostaria que ele não tivesse ido pescar naquele dia”, afirmou a mãe dele, Kate, ao tabloide The Sun.

O padrasto de Nick descreveu os momentos de terror antes do choque.

“Eu vi um lampejo de branco, sua barriga, tinha o dobro, talvez três vezes, o tamanho do barco e desliguei o motor. Houve um grande estrondo, foi como se um caminhão gigante nos atingisse de lado” disse ele ao Daily Telegraph.

Mesmo ferido, o Sr. Price conseguiu conduzir o veículo até a costa e chamar o resgate. Um comunicado da família após o acidente ressaltou que foi a agilidade do resgate que salvou a vida NIck.

As autoridades marítimas que estão investigando o incidente disseram nos últimos dias diversas espécies de baleias grandes foram vistas migrando próximos da costa australiana.

Por isso, pode não ser um bom momento para pescar em pequenas embarcações, principalmente pessoas inexperientes com esse tipo de evento, que deve ser visto de uma distância segura.