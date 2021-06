Bebê de um mês de vida é salvo pela PM ao engasgar com leite materno

Policiais militares do 25 º Batalhão salvaram um bebê de 1 mês e 20 dias de vida, no Construmat, em Várzea Grande. Em uma ação rápida, a equipe da Polícia Militar conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança que estava engasgada com leite materno.

Os policiais em rondas foram acionados via 190, para deslocar até uma residência localizada na Rua Major João Vieira, pois havia uma mulher com uma criança recém-nascida engasgada com leite. Os policiais localizaram a residência e se depararam com a mãe nervosa com o bebê engasgado nos braços, a criança já estava desfalecida e roxa, quando os militares decidiram agir.

A equipe da PM pegou a criança e iniciou a técnica da manobra de Heimlich, conseguindo desengasgar o bebê que em seguida foi atendida pela a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi registrada pela PM na Central de Flagrantes.