Casal com SD recria filmes clássicos para comemorar ‘Dia dos Namorados’

Que talento, que lindos e que criatividade! Um casal SD – Síndrome de Down – de Brasília, gravou um vídeo recriando filmes clássicos para comemorar o Dia dos Namorados.

A Vitória e o Gabriel estão juntos há 3 anos. Os dois fofos são de Brasília. Ela tem 22 anos e ele 23.

Gabriel Lima é faixa preta em Karatê, skatista, modelo e tem formação em fotografia.

A Vitória Mesquita é digital influencer e usa a página dela no Instagram para “desmistificar a síndrome de Down com alegria”.

“Eu sou blogueira, já fiz teatro, sou fotógrafa. Ele é modelo, também é fotógrafo. Nos conhecemos no projeto de educação para jovens adultos e nos apaixonamos”, contou Vitória em entrevista ao Só Notícia Boa.

Importância da representatividade

Para gravar o vídeo, os namorados fizeram toda a caracterização com figurino, maquiagem, adereços e dançaram os temas dos filmes preferidos dos dois. E fizeram tudo em uma tarde.

“Pegamos algumas roupas que tínhamos e improvisamos. Foram 5 roupas diferentes. Minha irmã filmou e editou tudo”, disse Vitória.

Eles interpretam cenas de Star Wars, Titanic, Grease e também do seriado brasileiro a Grande Família.

Sim, Vitória e Gabriel fizeram por amor, mas o vídeo carrega também uma mensagem importante: a representatividade.

“Queríamos fazer algo especial pro dia dos namorados! E aí pensamos em falar sobre os filmes que mais gostamos e percebemos que nenhum deles tem pessoas com Down, como a gente. E decidimos fazer nossa própria versão”, disse Vitória em entrevista ao Só Notícia Boa.

“Fiz um vídeo recriando cenas clássicas com meu namorado. Nesse vídeo eu falo de representatividade nos filmes!”, disse a Vitória Mesquita em entrevista ao Só Notícia Boa.