Cuidados com a pele no inverno vão além da hidratação

Em qualquer estação do ano, a manutenção da manta hidrolipídica é fundamental para a proteção natural da pele. No inverno, especificamente, devido à baixa umidade relativa do ar, os cuidados devem ser redobrados. Um estudo publicado no British Journal of Dermatology explica que isso acontece porque as células da pele encolhem no frio, prejudicando a hidratação natural.

Segundo o dermatologista Dário Rosa, da Unique Dermatologia, nessa época do ano a pele se ressente mais intensamente com a diminuição natural da oleosidade e começamos a notar uma textura mais seca e escamosa. “Essa condição é propícia para o aparecimento de inflamações, sensibilidade e irritação”, afirma o médico. Ele observa que os quadros de dermatite atópica, eczema, ictiose vulgar, dermatite seborreica e psoríase, entre outros, costumam piorar, por isso, consultas a um especialista, que são essenciais para tratar causas e problemas, devem ser acrescidas de cuidados no dia a dia.

Dário indica, como medidas de prevenção, ingerir pelo menos dois litros de água e líquidos por dia, usar hidratante, filtros solar e labial e cuidar da alimentação. “No inverno a tendência é que usemos água mais quente no chuveiro pra espantar o frio, rs, mas isso interfere drasticamente na saúde da pele. Os banhos devem ser curtos e mornos, sem o uso de bucha. E a aplicação de hidratante é indicada nos primeiros minutos pós-banho”, destaca.

Alimentos ricos em vitaminas E, C e em antioxidantes também ajudam na hidratação da pele. Laranja, mexerica, limão, cereja, morango, brócolis, repolho e cenoura são recomendados no inverno. Da mesma forma, indica-se o consumo de castanhas, nozes e amêndoas. A soja, rica em isoflavona, evita o ressecamento e melhora a elasticidade da pele.

A hidratação da face com produtos específicos para cada tipo de pele é uma das recomendações do dermatologista. De acordo com ele, os sabões perfumados também devem ser evitados. E claro, ao notar qualquer alteração, é importante buscar a orientação de um especialista.

Saiba mais sobre algumas doenças de pele:

Dermatite seborreica – Em geral, ocorre em regiões como face e couro cabeludo e é causada pela desregulação sebácea. Intensa produção de oleosidade, descamação e coceira são algumas características da doença.

Dermatite atópica – Coceira é o principal sintoma e pode começar antes mesmo das lesões cutâneas se manifestarem. Frequentemente, a dermatite ocorre na face, nos troncos e membros.

Psoríase – Doença de pele crônica e não contagiosa caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas. Em boa parte dos casos, os fatores emocionais são desencadeantes da doença e a causa está relacionada à fatores genéticos.

Ictiose vulgar – Caracteriza-se por ressecamento da pele e descamação fina ou intensa de aspecto geométrico. As áreas mais atingidas são os membros, mas pode ocorrer também na face e no couro cabeludo.